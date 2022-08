59:29

Volvemos a montar un guateque playero, está vez a ritmo más punk rocker. Coge el bañador ¡y a disfrutar!

Playlist;

(sintonía) AGENT ORANGE “Mr Moto”

THE B GIRLS “Fun at the Beach”

THE NEW YORK BLONDES “Little G.T.O.”

PELOTAN “Going surfin’”

NIKKI AND THE CORVETTES “Summertime fun”

PSYCHOTIC YOUTH “Summer is on”

TRAVOLTAS “Endless summer”

THE DICTATORS “California Sun”

THE BARRACUDAS “You were on my mind”

JOAN JETT “Fun fun fun”

RAMONES “Surfin’ safari”

MELOPEA “Nos vamos de Surfari”

AIRBAG “Prefiero la playa”

SHOCK TREATMENT “Mi tabla desaparecio”

LOS VEGETALES “El Sol no es para tanto”

TELEVISIONAIRES “Charlotte beach”

THE UNTAMED YOUTH “Some kinds fun”

THE WARMBABIES “Last days of summer”

SURF SCHOOL DROPOUTS “Summer is a state of mind”

THE FIRST CLASS “Beach baby”