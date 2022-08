59:38

Desde nuestras valijas más oscuras cocinamos esta sesión piscinera de frat, surf, rocknroll y rhythm n’ blues para bailar en la toalla.



Playlist;

(sintonía) THE TORQUAYS “Tide pool Q”

PRESTON EPPS “Watusi bongos”

BILL LEWIS “High dive”

ROLLERCOASTER “Wild twist”

BRUCE JOHNSTON “Soupy shuffle stomp”

BOB KEENE ORCHESTRA “La bamba”

DON MARKHAM and THE MARKSMEN “The goose”

THE TRIBUTES “Here comes Ringo”

THE ENCHANTERS “Come on, let’s go”

MOONGOONERS “Willie and the hand jive”

JACK HERBST “Jimmy’s party”

LITTLE JOE WASHINGTON “Hard way four”

BILL LEWIS “Swing beat”

THE DENIMS “The Adler shock”

THE OTHER TWO “Go man go”

RITCHIE AND THE SQUIRES “Beat party pt.1”

KEN LEVY and THE PHANTOMS “Missed out”

THE NASHVILLE TEENS “What you gonna do”

WAYNE COCHRAN and THE C.C. RIDERS “Get down with it”

THE TIKIS “Part III”

RAY BARRETO “Babalu”

THE GOODES “Double shot”

ROSS D. WYLIE “Do the uptight”