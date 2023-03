58:51

Nueva entrega de esta esporádica serie en donde recordamos la trayectoria de las figuras más importantes de la música de Nueva Orleans. Hoy reivindicamos al pionero Paul Gayten, el primer artista de Rhythm n' Blues de Crescent City con grandes éxitos a nivel nacional. Cantante, pianista, productor, compositor o músico de sesión, Gayten pasó entre 1947 y 1960 por diferentes discográficas en las que desperdigó un delicioso legado de genuino sabor a Nueva Orleans.

Playlist;

(sintonía) PAUL GAYTEN “The hunch” (1959)

PAUL GAYTEN “You better believe it” (1956)

PAUL GAYTEN “Creole gal” (1949)

PAUL GAYTEN “Stop” (1948)

PAUL GAYTEN “Cow cow blues” (1953)

PAUL GAYTEN “True (You don’t love me)” (1947)

ANNIE LAURIE with PAUL GAYTEN ORCHESTRA “I’ll never be free” (1950)

ANNIE LAURIE with PAUL GAYTEN ORCHESTRA “I ain’t gonna let you in” (1950)

PAUL GAYTEN “Goodnigh Irene” (1950)

PAUL GAYTEN “For you my love” (1949)

MYRTLE JONES with PAUL GAYTEN “Right to love you” (195?)

OSCAR WILLS with PAUL GAYTEN “Flatfoot Sam” (1957)

CHUCK BERRY “Carol” (1958)

PAUL GAYTEN “Mule face” (1954)

PAUL GAYTEN “Nervous boogie” (1957)

PAUL GAYTEN “Hot cross bun” (1959)

PAUL GAYTEN “Beatnik beat” (1960)

PAUL GAYTEN “The windy” (1958)

PAUL GAYTEN “The music goes round and round” (1956)