01:01:39

Tercer repaso a algunos de los discos estrenados en este 2022 que han quedado grabados en el recuerdo de los moradores del Sótano.

Playlist;

(sintonía) THE WAVE CHARGERS “Eddie would go”

THE LORDS OF ALTAMONT “Burn me out”

SILVER SYNTHETIC “Out of the darkness”

LOS CHILL “The Disco Kid”

DISCIPULOS DE DIONISOS “Mi novia es fascista”

THE BUDWEISERS “Look at below”

DOCTOR EXPLOSION “Insatisfacción”

JÍBAROS “Cambia el disco”

ILEGALES con LOQUILLO “Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido”

ELEMENTO DESERTO “El mambo del ansia”

COMPRO ORO “Tiempo”

LOS ESTANQUES y ANNI B SWEET “Caballito de mar”

TRAVELLIN’ BROTHERS “Everything to me”

LOS SAXOS DEL AVERNO “Beatman”

TY SEGALL “Don’t lie”

THE SADIES “All the good”

KELLEY STOLTZ “It’s a cold world”