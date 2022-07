59:04

Sesión musical con algunos de nuestros discos favoritos de lo que llevamos de 2022.

Playlist;

(sintonía) THE KEVIN FINGIER COLLECTIVE “Cocktail de medianoche”

AL DUAL “When I was younger”

BEN VAUGHN “In my own reality”

TREVOR BLENDOUR “Don’t mean baby”

MATT HORAN and THE C.A.F. BAND “Conversing with the devil”

JORGE NUNES and HIS FULL TIME FOOLS “Cold chicken”

PABLO SOLO “Open up summertime”

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Gracias por irte”

RARITO “No toques mis cosas”

CASA DRAGÓN “Deriva continental”

CYANIDE PILLS “The kids can’t be trusted with rocknroll”

FELINE “Zure bidea”

AITOR OCHOA and MAD MULE “Disco man”

THE TAMBLES “Reminding me of you”

THE LASER SOCIETY “Sad City”

WARMBABIES “You’re my number one”

MARCO BUSATO “Sunken ships”

LOS IMPOSIBLES “Todo al revés”