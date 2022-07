58:55

Miramos por el retrovisor y rescatamos algunas de nuestras canciones y discos favoritos de lo que llevamos de 2022.

Playlist;

JD McPHERSON “Lust for life”

LORD ROCHESTER “Driving in my car”

JOHNNY CASINO y XABI GARRE con BISCUIT “Heart full of soul”

THE JACKETS “What about you”

FREDDIE DILEVI “Poison heart”

MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO “Growing up”

TITO RAMIREZ “Culpable (guilty was the boogaloop)”

CAROLINA DURANTE “Tu nuevo grupo favorito”

BIZNAGA “Contra mi generación” (Bremen no existe)

GO CACTUS “On time”

THE ROXIES “Beat of the street”

TELEVISIONARIES “Over and out”

REIGNING SOUND “Lonely ghost”

BRIGHTON’64 “Conflicto con tu ayer”