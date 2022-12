59:05

Primer episodio de una miniserie dedicada a la edad dorada de la psicodelia británica. Lo hacemos guiados por el contenido de una caja deliciosa editada hace 20 años, “Nuggets II: Original Artyfacts from the British Empire and Beyond, 1964–1969”, cuatro CD’s que dibujaron un lienzo perfecto para retratar aquella escena global de sonidos psicodélicos y freakbeat.

Playlist;

THE CREATION “Making time”

FIRE “Father’s name was dad”

THE SMOKE “My friend Jack”

THE MOVE “I can hear the grass grow”

TOMORROW “My White bicyicle”

THE ACTION “I’ll keep holding on”

THE EYES “When the night falls”

THE EASYBEATS “Sorry”

THE LA DE DAS “How is the air up there?”

LES FLEUR DE LYS “Mud in your eyes”

THE SORROWS “Take a heart”

THE MICKEY FINN “Garden of my mind”

THE MOCKINGBIRDS “You stole my love”

Q’65 “The life I live”

THE MASTER APPRENTICE “War or hands of time”

THE MARMALADE “I see the rain”