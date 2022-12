59:53

Tercera entrega dedicada a la caja “Nuggets II: Original Artyfacts from the British Empire and Beyond, 1964–1969”. Una colección de psicodelia, freakbeat y R&B salvaje, en su mayoría procedente del Reino Unido pero, como alertaba su título, con huecos para bandas afines procedentes de muchos otros países.

Playlist;

THE ATLANTICS “Come on” (Australia)

THE MISSING LINKS “You’re driving me insane” (Australia)

THE ELOIS “By my side” (Australia)

CHANTS R&B “I’m your witchdoctor” (Nueva Zelanda)

THE BLUESTARS “Social end product” (Nueva Zelanda)

CUBY AND THE BIZZARDS “Your body not your soul” (Holanda)

THE ZIPPS “Kicks and chicks” (Holanda)

THE OUTSIDERS “Touch” (Holanda)

THE RED SQUARES “You can be my baby” (Dinamarca)

THOR’S HAMMER “My life” (Islandia)

THE BOOTS “Gaby” (Alemania)

THE MATADORS “Get down from the tree” (Checoslovaquia)

THE GUESS WHO “It’s my pride” (Canadá)

THE MOPS “I’m just a mops” (Japón)

LOS BRAVOS “Goin’ nowhere” (España)

LOS CHIJUAS “Changing the colours of life” (México)

WE ALL TOGETHER “It’s a sin to go away” (Perú)