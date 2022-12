59:27

Episodio dedicado a las últimas novedades de música surf, exótica y rocknroll instrumental que han llegado a nuestras dependencias subterráneas. Buena parte de ellas han sido editadas por la disquera estadounidense Hi Tide Records, junto a otros artefactos procedentes de nuestra geografía.

Playlist;

(sintonía) MIKE BARBWIRE and THE 13TH MAGIC SKULL “La ola solitaria”

THE VOLCANICS “Concrete carver” (Concrete carver)

THE VOLCANICS “The ripper’” (Concrete carver)

SATAN’S PILGRIMS “Giddy up” (Go action!!)

SATAN’S PILGRIMS “Spider island” (Go action!!)

THE MANAKOORAS “Un sueño” (Jungle of Steel)

THE MANAKOORAS “Zombie hula” (Jungle of Steel)

BLOODSHOT BILL “The sludge” (Songs from the sludge)

LOS FRENÉTICOS “Calypso de verano” (Calypso de verano 7’’ EP)

THE SURFRAJETTES “Marshmallow march” (7’’)

THE LONGBOARDS “Belharra” (Naked jungle)

THE LONGBOARDS “Naked jungle” (Naked jungle)

LOS DAYTONAS “The contest” (Troublemaker)

LOS DAYTONAS “Moon race” (Troublemaker)

LOS TIKI PHANTOMS “Mar de fuego” (Y el enigma del tiempo)

LOS TIKI PHANTOMS “Olimpiada 92” (Y el enigma del tiempo)

THE VOLCANICS “Lollygaggin’” (Concrete carver)

LOS FRENÉTICOS “Blue corasao” (Calypso de verano 7’’ EP)