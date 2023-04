58:52

El viernes 7 de abril se pone a la venta "The fooler" (Innovative Leisure), el sexto álbum de estudio de Nick Waterhouse. Nos sumergimos en su contenido apostando por las canciones que no fueron escogidas como adelantos, cuya calidad es nueva prueba del talento de este artista californiano que sigue sorprendiendo a cada nuevo paso que da, ya sea en producción, composición o como intérprete.

Foto del podcast; Nick Waterhouse por Benjamin Heath)

Playlist;

Disco destacado; NICK WATERHOUSE “(No) Commitmen” (The fooler, 2023)

NICK WATERHOUSE “Looking for a place” (The fooler, 2023)

NICK WATERHOUSE “The problem with a street” (The fooler, 2023)

NICK WATERHOUSE “Was it you” (The fooler, 2023)

NICK WATERHOUSE “Plan for leaving” (The fooler, 2023)

NICK WATERHOUSE “It was the style” (The fooler, 2023)

NICK WATERHOUSE “Unreal, inmaterial” (The fooler, 2023)

THOMAS LAUDERDALE and SATAN’S PILGRIMS “Night and day” (adelanto del álbum Thomas Lauderdale meets The Pilgrims)

IAN KAY “Tears never fade away” (Walk that road again, 2023)

THE LOOKERS “By mistake” (Sabotage and fun, 2023)

PAINT FUMES “Book of love” (adelanto del álbum “Real romancer”)

AUTORAMAS “Victoria” (single, 2023)

BEN VAUGHN “Ferris Wheel” (Glasgow time, 2002)

NRBQ “That’s neat, that’s nice” (At Yankee Stadium, 1978)