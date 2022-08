01:00:27

Sesión non stop de punk Rock, new wave o post punk, cosecha de 1978.

Playlist;

(sintonía) THE ADVERTS “One chord wonders”

BUZZCOCKS “Fiction romance”

THE SUICIDE COMMANDOS “Kidnapped”

SHAM 69 “Borstal breakout”

PERE UBU “Modern dance”

LOU REED “Dirt”

999 “Emergency”

THE RADIATORS FROM SPACE “Television screen”

HERMAN BROOD and HIS WILD ROMANCE “Street”

FU2 “Playing my guitar”

SHOES “Do you wanna get lucky”

THE JAM “The modern world”

DOCTOR FEELGOOD “Sneakin’ suspiction”

MX80 SOUND “Man on the move”

KAKA DELUXE “Rosario – Toca el pito”

WAYNE COUNTY and THE ELECTRIC CHAIRS “Fuck off”

DAVID BOWIE “Heroes”