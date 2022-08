01:00:10

Para la programación veraniega de los martes de agosto hemos cocinado unas sesiones de punk rock con una selección de pildorazos que sonarán non stop y sin interrupciones. Segundo capítulo de los martes al punk en donde seguimos rescatando discos clásicos, esta vez del período 1977 y 1978.

Playlist;

(sintonía) IAN DURY “Wake up and make love with me”

RICHARD HELL and THE VOIDOIDS “Blank generation”

THE BOOMTOWN RATS “Joey’s on the streets again”

JOHNNY THUNDERS “It’s not enough”

SEX PISTOLS “Holidays in the sun”

DEAD BOYS “All this and more”

DIODES “Shapes of things to come”

RAMONES “We’re a happy family”

THE DAMNED “One way love”

WIRE “Pink flag”

EDDIE AND THE HOT RODS “Do anything you wanna do”

SUICIDE “Ghost rider”

EATER “Sweet Jane”

THE DRONES “Persecution complex”

THE DICTATORS “Exposed”

BLONDIE “Denise”

MINK DEVILLE “Spanish stroll”

ELVIS COSTELLO “Waiting for the end of the world”