Nuestro tradicional programa para bailar junto al árbol de navidad se nutre este año de punk rock, garage y canciones de ritmos afilados y voces cavernosas. Lo llamaremos Navidad, cantaron Supersuckers, en referencia a estos días de reencuentros y consumismo desbocado. No dejéis de disfrutarlos.

Playlist;

(sintonía) IGGY POP “White Christmas”

ANTI NOWHERE LEAGUE “Let it snow”

SUPERSUCKERS “We’ll call it Christmas time”

DEAD MOON “Christmas rush”

FLAT DUO JETS “It’s Christmas time (here we gonna rock)”

THE SONICS “Don’t believe in Christmas”

THE HUMPERS “Run run Rudolph”

RED AUNTS “Little drummer bitch”

NEW BOMB TURKS “Christmas, baby please come home”

THE GO-NUTS “Snackin’ Santa”

THE DEVIL DOGS “I wish it could be Christmas everyday”

THE JET BOYS “Merry Christmas, fuck you”

RAMONES “Merry Christmas (I don’t want to fight tonight)”

JUNKYARD DOGS “Brand new bike”

THE MUFFS “Nothing for me”

THE CHUBBIES “There’s nothing I want for Christmas this year”

THE MONO MEN “Christmas time is for sinners”

THE SATAN’S CHEERLEADERS “Christmas time is here again”

HASIL ADKINS “Blue Christmas”

SPECTRUM “Santa Claus”