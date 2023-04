58:38

Los franceses Les Lullies vienen a presentarnos en exclusiva primicia las canciones de su segundo álbum. “Mauvaise foi” (Slovenly) supone un giro de su sonido punk rocker hacia melodías más luminosas y apostando por su lengua materna, pero sin perder el filo ni la velocidad. Suenan los últimos rescates garageros de Munster Records (rescatando el único single de los angelinos The Pudding Heads) o Hyperloop Recordings (con dos pildorazos de la banda de Kansas The Morning Dew). Anunciamos además los inminentes festivales Ebroclub (Miranda de Ebro) y Beach Riot (Benidorm).

Playlist;

LES LULLIES “Dernier soir” (Mauvaise foi, 2023)

LES LULLIES “Zéro ambition” (Mauvaise foi, 2023)

LES LULLIES “Mauvaise foi” (Mauvaise foi, 2023)

LES LULLIES “Pas de regrets” (Mauvaise foi, 2023)

LES LULLIES “Soirée standard” (Mauvaise foi, 2023)

LES LULLIES “When you walk in the room” (Mauvaise foi, 2023)

LES LULLIES “Ville Musée” (Mauvaise foi, 2023)

THE EXCITEMENTS “We carry a new world” (Keepin’ on, 2021)

MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO “Como ayer” (ST, 2022)

THE PUDDING HEADS “Now you say we’re through” (1964, reed 2023)

THE MORNING DEW “Go away” (1967, reed 2023)

UK SUBS “Teenage” (Brand new age, 1980)

THE METEORS “Somebody put something in my drink” (1988)