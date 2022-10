59:03

Nuestro disco destacado de la semana se va a Los Ángeles, California, la ciudad desde la que ha llegado esta mujer llamada Kate Clover con una poderosa propuesta de punk r'n'r que bebé del pasado de su ciudad con una visión muy actual.

(Foto del podcast; Kate Clover por Allan Wan)

Playlist;

Disco destacado; KATE CLOVER “Crime wave” (Bleed your heart out, 2022)

KATE CLOVER “Pleasure forever” (Bleed your heart out, 2022)

KATE CLOVER “Love you to death” (Bleed your heart out, 2022)

GEOFF PALMER “Emergency” (Standing in the spotlight, 2022)

BRAD MARINO “That girl” (adelanto del álbum “Basement beat”)

DOC BURNER “Danny says” (single digital, 2022)

LOS STRAITJACKETS “Heart of the City” (What's So Funny About Peace, Love And Los Straitjackets, 2017)

NIK LOWE and LOS STRAITJACKETS “Love starvation” (7’’ EP, 2019)

NICK LOWE “Without love” (Labour of lust, 1979)

Original y Versión; JOHNNY CASH “Without love” (1980)

DADDY LONG LEGS “Nightmare” (single digital 2022)

THE COURETTES “Bye bye mon amour” (7’’, 2022)

FLEUR “Besoin de personne” (7’’, 2022)

THE LEGENDS “I’ll come again” (7’’, 1967, reed 2022)

THE FLY BI-NITES “Found love” (7’’, 1967, reed 2022)

ZACK KEIM “Canyon” (7’’, 2022)