59:44

Segundo episodio dedicado a sumergirnos en el contenido de la caja "Joe Strummer 002; The Mescalero Years", un box set de siete vinilos que recupera la discografía completa de la última banda del que fuese líder de The Clash. Entre 1999 y 2002 Joe Strummer y los Mescaleros apostaron por la fusión de estilos con el rock, editando tres álbumes de estudio que se recuperan en esta caja junto a un buen puñado de rarezas, demos y piezas inéditas.

Playlist (todas las canciones de la caja “Joe Strummer 002; The Mescalero Years”);

(sintonía) JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “The road to rock’n’roll (demo)”

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Techno D Day” (Rock Art and X Ray Style)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Willesden to Cricklewood” (Rock Art and X Ray Style)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Ocean of dreams” (inédita)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Bhindi Bhagee” (Global a Go-Go)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Mondo Bongo” (Global a Go-Go)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Mega bottle ride” (Global a Go-Go)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Redemption song” (Streetcore)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Get down Moses” (outtake)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “London is burning” (inédita)

JOE STRUMMER and THE MESCALEROS “Long shadow street” (Streetcore)