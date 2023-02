59:39

Recordamos al genial guitarrista Jeff Beck, fallecido el 10 de enero de 2023, a través de su corta pero influyente trayectoria con The Yardbirds. Beck se incorporó a la banda británica en marzo de 1965, con solo 20 años, y salió del grupo en otoño de 1966. Apenas año y medio fue suficiente para convertirlo en uno de los guitarristas más innovadores y carismáticos de su tiempo.

Playlist;

(sintonía) JEFF BECK “Beck’s bolero” (grabada en mayo 1966, editada en marzo de 1967)

THE YARDBIRDS “I ain’t done wrong” (editado en agosto 1965)

THE YARDBIRDS “I’m not talking” (editado en agosto 1965)

THE YARDBIRDS “Heart full of soul (sitar versión)” (junio 1965)

THE YARDBIRDS “Steeled blues” (junio 1965)

THE YARDBIRDS “Evil hearted you” (octubre 1965)

THE YARDBIRDS “Still I’m sad” (octubre 1965)

THE YARDBIRDS “I’m a man” (octubre 1965)

THE YARDBIRDS “Shapes of things” (febrero 1966)

THE YARDBIRDS “Lost woman” (Roger the engineer, julio 1966)

THE YARDBIRDS “Over, under, sideways, down” (Roger the engineer, julio 1966)

THE YARDBIRDS “The Nazz are blue” (Roger the engineer, julio 1966)

THE YARDBIRDS “I can’t make your way” (Roger the engineer, julio1966)

THE YARDBIRDS “Hot house of Omagarashid” (Roger the engineer, 1966)

THE YARDBIRDS “Stroll on” (de la película “Blow Up”, 1966)

THE YARDBIRDS “Happening ten years time ago” (Roger the engineer, julio 1966)

THE YARDBIRDS “Turn into Earth” (Roger the engineer, julio 1966)