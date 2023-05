58:55

“El cometido de un músico es ser feliz con la música que hace. Si se interpone la necesidad del gran éxito comercial no serás feliz”. Como plato principal del episodio disfrutamos de la compañía de Jason Ringenberg. Cantante y fundador de Jason and the Scorchers a comienzos de los años 80, pionero de aquello que vino a llamarse cow punk o country rock alternativo, todo un figura de la música de raíces pero siempre manejándola con el espíritu del rocknroll. Viene de gira por nuestro país presentando su último álbum “Rhinestoned” y no tiene reparos en subirse a nuestro rincón subterráneo de los directos para regalarnos tres canciones en formato acústico.

Playlist;

JASON RINGENBERG “Before love and war” (Rhinestoned, 2021)

THE SOLUTION “Somebody” (Will not be televised, 2007)

NATHANIEL RATELIFF and THE NIGHT SWEATS “Buy my round” (What if I EP, 2023)

THE UGLY BEATS “See” (Motor, 2010)

JASON RINGENBERG “I rode with Crazy Horse” (Rhinestoned, 2021)

JASON RINGENBERG “Stoned on Rhinestones” (Rhinestoned, 2021)

JASON and THE SCORCHERS “Hot nights in Georgia” (Fervor, 1983)

JASON and THE SCORCHERS “White lies” (Lost and found, 1985)

JASON RINGENBERG “Bible and a gun” (All over creation, 2002)

JASON RINGENBERG “God bless the Ramones” (Stand tall, 2019)

JASON RINGENBERG “Honky Tonk maniac from Mars” (directo en El Sótano)

JASON RINGENBERG “Shop it around” (directo en El Sótano)

JASON RINGENBERG “Rainbow Stew” (directo en El Sótano)

JASON RINGENBERG “Keep that promise” (Rhinestoned, 2021)