Arrancamos el mes recordando lo que triunfaba en EEUU sesenta años atrás, en octubre de 1963. El Billboard Hot 100 era la lista de éxitos más importante e influyente del planeta, con una gran variedad de estilos musicales que iban a apareciendo, mutando o desapareciendo.

(sintonía) THE BUSTERS “Bust out”

BOBBY VINTON “Blue velvet”

THE RONETTES “Be my baby”

JIMMY GILMER and THE FIREBALLS “Sugar shack”

ROY ORBISON “Mean woman blues”

ROY ORBISON “Blue bayou”

THE ESSEX “A walking miracle”

THE SURFARIS “Point panic”

JAN and DEAN “Honolulu Lulu”

THE DOVELLS “Betty in Bermudas”

THE ORLONS “Crossfire”

THE TYMES “Wonderful! Wonderful!”

STEVIE WONDER “Workout Stevie workout”

JACKIE WILSON “Baby get it (and don’t quit it)”

LITTLE JOHNNY TAYLOR “Part time love”

LONNIE MACK “Wham!”

THE IMPRESSIONS “It’a allright”

THE DRIFTERS “I’ll take you home”