58:31

Picoteo en las valijas del rocknroll hispánico de los años 60 y primeros 70. Rhythm and blues, beat, soul, garage y "ñugets" varios procedentes de España, México, Perú, Venezuela o Chile.

Playlist;

(sintonía) LOS ÁGAROS “Bufalo” (1964)

JUAN y JUNIOR “Another day” (1970, inédito)

LUIS AGUILÉ “La chatunga” (1967)

LOS SIREX “¡Qué haces aquí!” (1965)

LOS SALVAJES “Es la edad” (1966)

LOS CHEYENES “Bla bla bla (me cansas)” (1965)

LOS HURACANES “Aún” (1965)

LOS BRAVOS “Quiero gritar” (1966)

LOS ÍBEROS “Corto y ancho” (1968)

ALBERTINA CORTÉS “Amor amargo” (1966)

BRUNO LOMAS “Irresponsable” (1966)

LOS POPS “No no no” (1967)

LOS BUITRES “Sensación” (1965)

LAS MOSKAS “Vamos a nadar” (1968)

LOS OVNIS “Mary Mary” (1967)

LOS YORKS “Solo pido amor” (1968)

LOS CATEDRÁTICOS “Vagabundo” (1968)

LOS IMPALA “Todo gira” (1968)

MARTES 13 “Espejo roto” (1971)

EL FIN “Vagando en las tinieblas” (1970)