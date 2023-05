58:55

Joe Emery (voz y guitarra) y Jason Gentry (bajo y voz) son los fundadores de esa familia musical del garage tejano que son The Ugly Beats. A punto de cumplirse veinte años de su debut discográfico el quinteto de Austin regresa de gira por nuestro país para desplegar esa brillante colección de canciones que beben del 60’s garage con un preciosista toque folk y la energía del espíritu ramoniano. No te los pierdas.

Playlist;

THE UGLY BEATS “Throw me a line” (Brand new day, 2014’’)

TV’S DANIEL “Face down in the ditch (of love)” (adelanto de su álbum “Never change”)

CIVIC “Taken by force” (Taken by force, 2023)

TEX PERKINS and THE FAT RUBBER BAND “Pretty damn close” (Other world, 2023

THE UGLY BEATS “Motor” (Motor, 2020)

THE UGLY BEATS “Boy you are in love” (Stars align, 2019)

THE UGLY BEATS “Count to ten” (Stars align, 2019)

THE UGLY BEATS “I’m the one” (Bring on the Beats!, 2004)

THE UGLY BEATS “Million dollar man” (Take a stand with…, 2007)

THE UGLY BEATS “Up on the sun” (Brand new day, 2014)

THE UGLY BEATS “Sombras” (Brand new day, 2014)

THE UGLY BEATS “One down” (directo en El Sótano)

THE UGLY BEATS “See” (directo en El Sótano)

THE UGLY BEATS “Picture of you” (directo en El Sótano)

THE UGLY BEATS “Harm’s way” (Motor, 2020)