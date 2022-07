58:42

Head and Banger, superhéroes del rocknroll, una pareja de pinchadiscos que emergió en la noche madrileña para hacer atronar las cabinas de los garitos con cartuchos de punk rock a ritmo de 45rpm. Suya es la sesión musical cocinada para hoy;

Playlist;

THE CHOIR - ‘It’s Cold Outside’ (Head)

THE NECESSARIES - 'Runaway Child (Minors Beware)' (Banger)

U.K. SUBS - ‘Keep On Running (Till You Burn)’ (Head)

A.P.B. - 'Chain Reaction' (Banger)

ROBERT GORDON - ‘Red Hot’ (Head)

RAMONES - 'Go Lil' Camaro Go' (Banger)

BLEACHED - ‘For the Feel’ (Head)

NEW MATH - 'Die Trying' (Banger)

PARASITES - ‘Last Caress’ (Head)

DAN SARTAIN (Con Jane Wiedlin) - 'Now Now Now' (Banger)

LOS VEGETALES - ‘Odio el verano’ (Head)

OUTTACONTROLLER - 'Colt Summer' (Banger)

RARITO - ‘Los miércoles’ (Head)

FIDLAR - 'Got No Money' (Banger)

BABY SHAKES - ‘Lonely Nights’ (Head)

JOHNNY PALERMO - 'Summer Again' (Banger)