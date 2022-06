58:48

La novena edición del HDC Rockin' Fest se celebrará los días 17, 18 y 19 de junio de 2022 en el parque de La Pollina de Fuenlabrada (Madrid). Un total de 18 bandas de estilos vinculados al rocknroll ofrecerán sus shows con entrada gratuita en un entorno familiar y con importante presencia del mundo del motor, con motocicletas y coches clásicos americanos.

Playlist;

(sintonía) MALABRAVA “Matahari Surf” (Historia natural, 2022)

BURNING “Algo está ardiendo” (single digital, 2022)

LOS FUSILES “Chica de ojos claros” (Victoriosa, 2021)

LOS DELTONOS “Hey gente” (Craft Rock, 2021)

REVERENDO BAND “Fooling love” (adelanto del álbum Loco Amor)

THE MIDNIGHT KINGS “King Kong” (Midnight fever, 2018)

MFC CHICKEN “Spontaneus combust” (Fast food and broken hearts, 2020)

CHARLIE HIGHTONE “Double trouble road” (The killer sound of… 7’’ EP, 2019)

MARCOS SENDARRUBIAS “Don’t treat me wrong” (Big Rumble stomp, 2016)

AL DUAL “When I was younger” (Reel to reel, 2022)

KINKI BOYS “Mi santidad” (adelanto próximo EP)

BRANQUIAS JOHNSON “Ni plata ni miedo” (Adelanto próximo EP)

FUNDACIÓN FRANCISCO FRANKENSTEIN “Esta noche” (Vuelva usted mañana, 2022)

CASA DRAGÓN “Tono y medio por detrás” (A mi me vale, 2022)

JOHNNY B ZERO “Violets” (Violets, 2022)

AIRBAG “Finales alternativos” (adelanto próximo álbum)

DR TRITÓN “El beso de Poseidón” (Suite Poseidón, 2020)

THE LOOKERS “Back on the moon” (adelanto del álbum “Sabotage and Fun”)