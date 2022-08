59:00

Un viaje hacia las colinas lejanas, un trayecto musical que responde a la llamada de las montañas y nos encamina irresistiblemente hacia ellas.

Playlist;

(sintonía) VICTOR YOUNG “Call of the Faraway Hills”

GIANT SAND “Monk’s mountain”

THE LEN PRICE 3 “Telegraph Hill”

BUFFY SAINTE-MARIE “The Piney Wood Hills”

THE YOUNGBLOODS “Darkness darkness”

T-REX “The King of the mountain cometh”

THE GRATEFUL DEAD “Mountains of the Moon”

LED ZEPPELIN “Black mountain side”

NEIL YOUNG “Sugar mountain”

BEVIS FROND “Preservation Hill”

BRONCO BULLFROG “Greenacre Hill”

MALCOLM HOLCOMBE “Mountains of home”

LOUIS ARMSTRONG “Blueberry Hill”