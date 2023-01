59:38

“Palmeras y Puros” es una publicación zaragozana dedicada a la cultura tiki y el universo de la exótica. Incluye jugosas entrevistas y reportajes junto a relatos de cómic y herencia del pilp y la serie B. El séptimo número de esta revista viene acompañado de un disco recopilatorio tan jugoso como las 80 páginas de papel que le acompañan. 26 bandas de dentro y fuera de nuestras fronteras aportan canciones, muchas de ellas inéditas, para dar forma al volumen 1 de un recopilatorio llamado “Guateque Taboo”. Esto es todo aroma y sabor, criaturillas.

Playlist (todas las canciones de “Guateque Taboo Vol.1”);

(sintonía) L’EXOTIGHOST “El hombre y la tierra”

THE FIVE CANNONS “The duel”

TRASH-TORNADOS “Te voy a encontrar”

RAUNCHY “Gone gone gone”

LOS HAIRIES “I got to eat”

MALABRAVA “Jinetas”

LOS TURBIOS “3 cretinos”

THE BROOMS “I just can’t love you today”

LES RENCARDS “Homme fatal”

THE OOMPA LOOMPAS “Broken dreams”

LLOBARROS “Malvarrosa”

FUAD and THE FEZTONES “Come with me to the Casbah”

LOS CUCHILLOS “Perdedor”

VIV and THE SECT “Easy love”

THE CRAWLIES “Beggin’ on your knees”

BRANQUIAS JOHNSON “No me alcanzarán”

THE BINGUEROS “Perro callejero”

LOS A-TUNES “Atraco a pez espada”