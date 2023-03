58:49

Con motivo del 25º aniversario del quinto álbum de Green Day se ha lanzado una reedición especial bajo el título “Nimrod XXV” (Reprise) con dos discos adicionales -uno de demos y un directo de 1997-. Excusa perfecta para escuchar clásicos y rarezas de aquel brillante momento de la banda de East Bay, cuando Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool comenzaron a llevar su punk pop hacia otros territorios en busca de nuevos horizontes.

(Foto del podcast; Green Day en 1997 por Snorry Brothers)

Playlist;

GREEN DAY “Nice guys finish last” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “The Grouch” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Redundant” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Platypus (I hate you)” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Walking alone” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Good riddance (time of your life)” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Jinx (demo)” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “You irritate me (demo)” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Chain saw (demo)” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Black eyeliner (demo)” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Last ride in” (Nimrod XXV)

GREEN DAY “Uptight” (Nimrod XXV)

JEFF DAHL “Atomic ant invasion” (All my friends are crows, 2023)

HEWHOCANNOTBENAMED “Gotta get” (The imposter, 2023)

PAINT FUMES “Starting over” (Real romancer, 2023)

LES LULLIES “Dernier soir” (7’’, 2023)

RON GALLO “San Benedetto” (Foreground music, 2023)