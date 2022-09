59:38

Una de las sorpresas que nos dio este nuevo milenio fue encontrarnos con un pequeño resurgir del glam, un estilo que tuvo su momento de gloria a mediados de los años 70, especialmente en Reino Unido, pero cuya influencia quedó grabada en las generaciones posteriores del rock. Te ofrecemos una muestra de bandas del siglo XXI que han reivindicado en mayor o menor medida aquellos ritmos, sonidos y estéticas.

Playlist;

GIUDA “Yellow dash”

CREEM CIRCUS “Gimme glitter”

CRASH ST KIDS “Mary Queen of the rock”

BITERS “Gypsy rose”

GYASI “Kiss Kiss”

FOXY SHAZAM “Teenage demon baby”

GOSPELBEACH “Albatross baby”

PRIMA DONNA “Soul stripper”

TSAR “The love explosión”

THE NUCLEARS “Lightspeed getaway”

MILES KANE “Cry on my guitar”

SISTER SUZIE “What’s your deal”

THE SORELS “School girl blues”

SMASH FASHION “Super glam”