01:01:05

Cocinamos una selección de rarezas del glam rock siguiendo una receta del último número de la revista Mojo. Curiosidades de la edad dorada del glam a cargo de nombres bien conocidos junto a otros más oscuros aunque igual de sorprendentes.

Playlist;

GUMBO “We don’t care”

SPARKS “This town ain’t big enough for both of us”

NEW YORK DOLLS “Personality crisis (live)”

HOLLYWOOD BRATS “Sick on you”

HAMMERSMITH GORILLAS “I live in style in maida vale”

DANA GILLESPIE “Andy Warhol”

MICK RONSON “Growing up and I’m fine”

THE RAH BAND “The crunch”

SUZI QUATRO “Rock hard”

SHAKANE “Gang man”

ROCK REBELLION “Let’s go”

THE DAMNED “Morning bird”

GREGG ROBINS “Virginia creeper”

BRETT SMILEY “Space age”