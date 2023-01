58:58

Nos visita Marco Padín, capo de la escudería Ghost Highway Recordings, un sello especializado en punk rock, garage y rocknroll de alto octanaje, que vuelve a visitarnos con una doble misión. La primera es presentar los últimos y próximos lanzamientos de su escudería. La segunda es invitar a todos los oyentes que disfruten con esta selección de canciones a descargar un sampler recopilatorio alojado en su bandcamp cuyos beneficios van destinados a la unidad oncológica infantil del Hospital Universitario de Santiago de Compostela.

Playlist;

GIBONES; Anti Todo

GIBONES; Venuska

The CAPACES; Out of my head

RACK ROLL & The REMAYTEDS; Cuero y Carmín

BLACK BULLET; Memories

TURBOCOOPERS; Ganar o perder

MARVEL; All for the glory

The CHUCK NORRIS EXPERIMENT; Out of your league

JEFF DAHL; Manahampeetah

HEWHOCANNOTBENAMED; Funny Farm

KRONTJONG DEVILS Boots

LOST ACAPULCO; Phantom tide

BLUFFS; Leave this town

PAT TODD & The RANKOUTSIDERS; Rooster Blues

MOVIE MOVIE; Big city tonight

LOS PÓLIPOS; Casimiro