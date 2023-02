58:55

Salvajes y tropicales, Los Mejillones Tigre bajan a presentarnos su nuevo álbum "El Fuego". El sexteto jienense mejora la elaboración de ese cóctel en donde garage o psicodelia se funden con cumbia, guajira o boogaloo. En formato reducido a trío, Iñaki (voz y percusión) y Dani y Fiti (guitarras), se lanzan a tocar dos canciones desde nuestro rincón de los directos.

Playlist;

THE VOGS “Faire semblant” (Du fond du coeur, 2023)

ALEXIS EVANS “Let them loose” (Yours truly, 2023)

FOX SISTERS “Raise the dead” (Bright white light, 2023)

BIG BOSS SOUND “You’re too rude boy” (Return of the Loafer, 2023)

LAUREL AITKEN and THE MIGHTY MEGATONS “Shoeshine boy” (7’’, 2023)

THE BLUE SPLENDOR “Amazona”

LOS CHIJUAS “Están cambiando los colores de la vida”

LOS MEJILLONES TIGRE “Dale candela” (Fuego, 2023)

LOS MEJILLONES TIGRE “Vacaciones en Jonestown” (Fuego, 2023)

LOS MEJILLONES TIGRE “Sunday guajira” (Fuego, 2023)

LOS MEJILLONES TIGRE “Radiación” (directo en El Sótano)

LOS MEJILLONES TIGRE “Lamento lisérgico” (directo en El Sótano)

LOS MEJILLONES TIGRE “La fábula del promotor y el trovador” (Fuego, 2023)