59:27

Desde sus primeros singles el grupo The Who dejó claras muchas de sus señas de identidad. Un estilo marcado por melodías brillantes, armonías vocales, feedback, acordes poderosos o esos sorprendentes y enloquecidos ritmos de batería. Echamos a la marmita un puñado de canciones de distintas épocas en donde encontramos influencias del sonido y las formas de Daltrey, Townshend, Entwisle y Moon.

Playlist;

THE WHO “Anyway, anyhow, anywhere” (1965)

THE CREATION “Painter man” (1966)

DAVY JONES and THE LOWER THIRD “You’ve got a habit of leaving” (1965)

LOVE “The daily planet” (1967)

POWDER “Gladly” (1968)

GOLDEN EARRING “To the hilt” (1976)

MC5 “Come together” (1969)

BLONDIE “(I’m always touched by your) presence dear” (1978)

CHEAP TRICK “Stiff competition” (1978)

THE RASPBERRIES “I don’t know want I want” (1974)

THE JAM “Away from the numbers” (1977)

THE LEN PRICE 3 “The London institute” (2013)

DOCTOR EXPLOSION “¿Quién quiere lo que tuvo ayer?” (2010)

NAZZ “Under the ice” (1969)