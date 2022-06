59:08

Los días 1, 2 y 3 de julio, en la pequeña localidad de Vega de Espinareda (en el Bierzo leonés) se celebra la primera edición de un festival gratuito que reunirá un selecto surtido de bandas de rocknroll. Acompañados de su instigador, Iván Chopper Monster, descubrimos lo que nos espera en el Espina Fest.

Playlist;

LA FRONTERA “Mi dulce tentación” (Si el whisky no te arruina las mujeres lo harán, 1988)

LIE DETECTORS “Pínchalo” (7’’, 2015)

PERRITO CALIENTE “Nena” (7'', 2021)

VÍCTOR COYOTE “Yo que creo en el diablo” (¿A qué viene ahora silbar?, 2006)

JOSELE SANTIAGO “Cachorrilla” (lecciones de vértigo, 2011)

TT SYNDICATE “What ever happened to you” (ST, 2017)

PAT TODD and THE RANKOUTSIDERS “Promised land” (Blues Soul and RocknRoll, 2022)

HITMAKERS “Revolución” (ST, 2022)

THE ODDBALLS “Las chicas del Drunko” (Tales of error, 2022)

LES LULLIES “Night Klub” (ST, 2018)

IVY GREEN “I’m sure we’re gonna make it” (1978)

DRACULINA “Dracula’s theme” (Strip trip to Miracle Cove, 2020)