59:25

Nos zambullimos en el catálogo de Record Kicks, escudería milanesa especializada en sonidos negros (deep soul, northern soul, funk, soul psicodélico, afrobeat, ska, rocksteady…). La compilación Record Kicks Chartbusters, editada en 2020 con fines benéficos, da una buena muestra del abanico de artistas y estilos que forman parte del catálogo de este sello italiano.

Playlist;

(sintonía) THE LINK QUARTET “Spider baby”

ALEXIS EVANS “I made a deal with myself”

THE TIBBS “The story goes”

TRIO VALORE “Rehab”

ENZO BONTEMPI “Italian Spiderman theme”

MARTA REN “Release me”

CALIBRO 35 “Giulia Mon Amour”

BABY CHARLES “I bet you look good on the dancefloor”

THE BLUEBEATERS “Toxic”

RAY HARRIS and THE FUSION EXPERIENCE “Scaramuga”

MILANO JAZZ DANCE COMBO featuring COLONEL RED “Much more”

THE BAKER BROTHERS “Snap back”

THE DIPLOMATS OF SOLID SOUND “Soul connection”

THE DEVONNS “Blood red blues”