59:01

"Chaos in CH - A Collection of Underground Swiss Punk 1979-1984" es una recopilación de oscuros singles de los primeros años del punk suizo. Acompañados por Enano Ramone y Pascal Collet, responsables del disco, recordamos algunos de los nombres más emblemáticos del punk en el país helvético. Playlist; NASAL BOYS “Hot Love” T.N.T. “131” (Chaos in CH Suiza Punk 1979-1984) BELLEVUE “Deathwalk” (Chaos in CH Suiza Punk 1979-1984) KLEENEX “Ain´t you” BASTARDS “Schizo terrorist” CRASH COURSE “Partisan” (Chaos in CH Suiza Punk 1979-1984) KIE 13 “S´Gegeteil” (Chaos in CH Suiza Punk 1979-1984) TECHNYCOLOR “Le Dogue” JACK and THE RIPPERS “No Desire” VÖRWARTS “Fall It Down” (Chaos in CH Suiza Punk 1979-1984) DIETER MEITER “Cry for fame” GLUEMANS “Mental” SIDA “Fredy” (Chaos in CH Suiza Punk 1979-1984) REBELS “Sweet Society”