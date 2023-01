59:26

Dedicamos nuestro tiempo de radio a sumergirnos en el apetitoso cartel que ofrecerá esta semana el Rockin' Race Jamboree. El festival de Torremolinos alcanza su 29ª edición y lo hace con el cartel más ambicioso de su trayectoria. Hasta cuarenta bandas pasarán por los escenarios de esta cita malagueña ofreciendo todo un abanico de sonidos vinculados a los años 50 y 60.



Playlist;

THE DELTA BOMBERS “The wolf”

THE ORIGINAL PLANET ROCKERS “Spin my wheels”

SLINK MOSS EXPLOSION “Space cowboy number 1”

THE LUCKY STARS “Don’t count your chickens”

MARCEL RIESCO “Because you broke your heart”

THE SEATSNIFFERS “Are you gonna be the one”

JAKE LABOTZ “How I wish she was mine”

THE CASH BOX KINGS “House party”

WHISTLE BAIT “Kana kapila”

MARCEL BONTEMPI “Blue moon baby”

ICHI-BONS “Ichi-i-bon #1”

GOONS! “Junkie for your love”

LES GREENE “Reconcile”

McKINLEY JAMES “Lean on me”

MAD MARTIN TRIO “Ace of spades”

LOS BRIOLES “Pegado a ti”

SMOKESTACK LIGHTNING “Paradise city”