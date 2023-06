58:57

El Psychobilly Meeting alcanza su 29ª edición. Una vez más en Pineda del Mar, en la costa de Barcelona, entre el 4 y el 11 de julio, cerca de 35 bandas pasarán por sus escenarios. Son bandas de diversos pelajes, pero no faltarán a la cita muchos de los más grandes e históricos grupos de ese género híbrido del punk y el rockabilly que emergió en los albores de la década de los 80. El DJ Kid Marcos baja hoy la escalera para presentarnos algunas de las bandas más atractivas del festival.

Playlist;

(sintonía) CYCLONE – The Devil is knocking in my coffin’

DEMENTED ARE GO – Satan rejects

THE GRISWOLDS – Fright night

COFFIN NAILS - Love portion #9

KING KURT – Destination Zululand

BAD MANNERS – Sally Brown

KING SALAMI & THE CUMBERLAND THREE – Big Blon’ Babe

SPEEDMOBILE – Dring Figh Fuck all night

THE STING-RAYS – Wedding Ring

NEKROMANTIX – Nekrofelia

THE BRAINS – No brain, no pain

GORILLA – Too much for your heart

DAMAGE DONE BY WORMS – Monsterparty

CLOCKWORK PSYCHO – The Dance

THE RATERS – Psychobilly Shot

SAINT PETER SQUARE – Psychofonía

GUANA BATZ – Radio Sweetheart