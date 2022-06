58:58

El Psychobilly Meeting alcanza su 28ª edición en el año en que celebra su 30º aniversario. Uno de los mayores eventos a nivel mundial para los amantes del psychobilly se celebra en Pineda del Mar, del 5 al 12 de julio. Picoteando entre las 35 bandas que dan forma a su cartel el DJ Kid Marcos cocina para nosotros un selecto surtido musical.

Playlist;

(sintonía) CYCLONE “The devil is knocking in my coffin”

GUANA BATZ “Heartbeat”

THE POLECATS “99 chicks”

FRENZY “I see red”

RESTLESS “Ghost town”

BATMOBILE “Mission impossible”

COCK SPARRER “Because you're young”

HIPBONE SLIM “High on hog”

LA PERRA BLANCO “Bop & Shake”

THE MONSTERS “Primitive man”

REZUREX “Suicide”

LONG TALL TEXANS “It really doesn't bother me”

EVIL DEVIL “I can't believe in your eyes”

MAD SIN “Sex, love, blood & death”

SCREAMERS & SINNERS “Taxidermia”

DEMENTED ARE GO “Engine trouble”