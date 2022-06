59:07

Del 16 al 18 de junio se celebra en Vitoria Gasteiz la 20ª edición del Azkena Rock Festival. Contactamos con Yahvé de la Cavada, programador del Azkena, para que nos sumerja en el cartel de la mayor cita con el rock de nuestro territorio.

Playlist;

PATTI SMITH “Break it up”

SOCIAL DISTORTION “Don’t drag me down”

DRIVE-BY TRUCKERS “Thoughts and prayers”

THE OFFSPRING “Have you ever”

ROBYN HITCHCOK “Ordinary millionaire”

VULK “Lanaren Kanta”

EMMYLOU HARRIS “Amarillo”

JERRY CANTRELL “Angel eyes”

FU MANCHU “Strato streak”

THE AFGHAN WHIGS “My enemy”

SUZI QUATRO “The wild one”

MAD SIN “Cursed”