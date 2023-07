59:05

Aliñamos la ensalada de hoy con muchos de los ingredientes secretos que dieron forma a la escena del rock alternativo. Todo clásicos, nada de relleno.

Playlist;

HOODOO GURUS “What’s my scene”

MIDNIGHT OIL “Beds are burning”

THE CHURCH “Unguaarded moment”

GIANT SAND “Valley of rain”

FUGAZI “Waiting room”

REDD KROSS “Annie’s gone”

PIXIES “Caribou”

MUDHONEY “No end in sight”

LOVE AND ROCKETS “No new tale to tell”

THE BEVIS FROND “Lights are changing”

THE LA’S “There she goes”

PRIMAL SCREAM “Movin’ on up”

NICK CAVE and THE BAD SEEDS “Deanna”

THE GO-BETWEENS “Cattle and Cane”