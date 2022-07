58:58

Arrancamos recordando el único álbum que editó el grupo Empire, banda nacida de la escisión de Generation X y que lanzó un oscuro pero influyente trabajo en 1981 bajo el título “Expensive sound”, disco reeditado hoy por la casa Munster Records. Se rescata un directo de Asteroid B612 grabado en 1996 (la banda australiana se reúne y viene de gira el próximo septiembre). Y estrenamos nuevo adelanto del próximo disco del malagueño Branquias Johnson.

Playlist;

(sintonía) EMPIRE “Empire” (Expensive sound, 1981, reed 2022)

EMPIRE “Hot seat” (Expensive sound, 1981, reed 2022)

EMPIRE “Electric guitar” (Expensive sound, 1981, reed 2022)

EMPIRE “Turn it round” (Expensive sound, 1981, reed 2022)

EMPIRE “Expensive sound” (Expensive sound, 1981, reed 2022)

EMPIRE “Today” (Expensive sound, 1981, reed 2022)

JD McPHERSON “Manta Ray” (2022)

NY HED Studio presenta; JORDAN DARSIE “White lines”

ASTEROID B612 “You always got something to loose” (The Greenback Blues – Live 1996, 2022)

ASTEROID B612 “Down on the street” (The Greenback Blues – Live 1996, 2022)

PRIVATE FUNCTION “I’m this far away (from being the worst person you ever met)” (single digital, 2022)

DISCÍPULOS DE DIONISOS “Mi novia es fascista” (Apolo debe morir, 2022)

BRANQUIAS JOHNSON “Baile violento” (adelanto del álbum “Ni plata ni miedo”)

THE WAVE CHARGERS “Squalidae” (Caravelle, 2022)