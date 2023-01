01:00:04

Un año después de salir de la cárcel Arthur Lee reunió una nueva formación de Love con los que salió de gira mundial para celebrar el 35 aniversario de disco “Forever changes”. El 15 de enero de 2003 se grabó su actuación en el Royal Festival Hall de Londres. Con acompañamiento de sección de cuerdas y de vientos recrearon canción a canción aquel mítico álbum tal cual fue concebido en el estudio en 1967. En esta nueva entrega de la serie “En Directo” rescatamos aquel “The Forever Changes Concert”, el último disco que editó en vida el músico californiano.

Playlist (todas las canciones del disco “The Forever Changes Concert”);

(sintonía) LOVE “Alone again or”

LOVE “A house is not a motel”

LOVE “Andmoreagain”

LOVE “The daily planet”

LOVE “Old man”

LOVE “The red telephone”

LOVE “Maybe the people would be the times or Between Clark and Hilldale”

LOVE “Live and let live”

LOVE “The good humor man he sees everything like this”

LOVE “Bummer in the summer”

LOVE “Seven and seven is”

LOVE “You set the scene”