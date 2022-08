59:36

20 de agosto de 1983, los Stray Cats acuden al festival Open Air Lorely, en Alemania, como cabeza de cartel. La banda está en la cima de popularidad, son los reyes indiscutibles del resurgir del rockabilly que se vivió en aquellos años. Te invitamos a disfrutar de los Stray Cats en directo, con aquella actuación recogida en el disco “Live at Rockpalast”.

Playlist;

(sintonía) STRAY CATS “Baby blue eyes”

STRAY CATS “Double talkin’ baby”

STRAY CATS “Rumble in Brighton”

STRAY CATS “Drink that bottle down”

STRAY CATS “Something is wrong with my radio”

STRAY CATS “Built for speed”

STRAY CATS “Look at that Cadillac”

STRAY CATS “Runaway boys”

STRAY CATS “Lonely summer time”

STRAY CATS “Stray Cat strut”

STRAY CATS “The race is on”

STRAY CATS “Tear it up”

STRAY CATS “Rock this town”