59:50

Nueva entrega de la serie en Directo en donde rescatamos dos álbumes en vivo de los años dorados del pub rock. El primero es el "Stupidity" (1976), tercer álbum de los padrinos Dr Feelgood que recogía dos actuaciones de 1975 y en donde se puede palpar la intensidad que tenía la banda de Canvey Island sobre los escenarios. El segundo es el “Live 1978”, segundo álbum de The Count Bishops, grabado en febrero del 78 en el Roundhouse de Londres. Editado a nombre de The Bishops recoge en vivo a una de las bandas más crudas y garageras de aquella excitante escena.

Playlist;

(sintonía) DR FEELGOOD “Talking about you” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “20 yards behind” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “Stupidity” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “All through the city” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “I’m a man” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “Walking the dog” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “She does it right” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “Goin’ back home” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “I don’t mind” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “Back in the night” (Stupidity, 1976)

DR FEELGOOD “Roxette” (Stupidity, 1976)

THE COUNT BISHOPS “Too much too soon” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “Till the end of the day” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “Train train” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “Somebody’s gonna get their head kicked in tonight” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “Sometimes good guys don’t wear white” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “Baby you’re wrong” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “I don’t like it” (Live 1978)

THE COUNT BISHOPS “I want candy” (Live 1978)