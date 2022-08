01:00:08

En el año 2002 volvió a reunirse la formación original de The Blasters, Phil Alvin (voz), John Bazz (bajo), Dave Alvin (guitarra) y Bill Bateman (batería). El 13 de agosto de 2003 ofrecieron un concierto en el Galaxy Theatre de Santa Ana en donde contaron con Gene Taylor, pianista de sus primeros álbumes, con Sony Burguess y Billy Boy Arnold como estrellas invitadas, y con coistas de The Calvanes y The Medallions –legendarias bandas del doo wop de Los Angeles-. La actuación fue registrada y editada en el álbum “Live going home”, el disco que protagoniza esta nueva entrega de la serie “En Directo”.

Playlist (todas las canciones del álbum “Live Going Home”);

(sintonía) THE BLASTERS “Marie Marie”

THE BLASTERS “Real Rock drive”

THE BLASTERS “Border Radio”

THE BLASTERS “Crazy baby

THE BLASTERS “Help you dream”

THE BLASTERS “Have mercy baby”

THE BLASTERS “No other girl”

THE BLASTERS “Don’t you lie to me”

THE BLASTERS “So long baby goodbye”

THE BLASTERS “Red headed woman”

THE BLASTERS “Wandering eye”

THE BLASTERS “American music”

THE BLASTERS “One bad stud”

THE BLASTERS “Flip flop and fly”