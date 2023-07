01:00:09

18 de abril de 1987. Lupo’s Heartbreak Hotel, en Providence, Rhode Island. Cerca de la medianoche el grupo NRBQ sale a escena para registrar su primer álbum en directo en casi 20 años de carrera. El público no sabe que el concierto va a ser grabado, tan solo están ahí para disfrutar una vez más de la mejor “banda de bar de la historia”. Joey Spampinato al bajo, Tom Ardolino a la batería, Al Anderson a la guitarra y Terry Adams a los teclados, con acompañamiento de vientos en algunas canciones. El álbum “God bless us all” recoge una noche mágica con la formación clásica del New Rhythmn’Blues Quartet.

Playlist;

NRBQ “Introduction”

NRBQ “Crazy like a fox”

NRBQ “Here comes Terry”

NRBQ “Every boy, every girl”

NRBQ “In the mood”

NRBQ “Sittin’ in the park”

NRBQ “She got the house”

NRBQ “Down at the zoo”

NRBQ “Me and the boys”

NRBQ “Mouthwaterin’”

NRBQ “Success’”

NRBQ “12 bar blues’”

NRBQ “God bless us all”

NRBQ “Get rhythm”

NRBQ “Shake rattle and roll”

NRBQ “I gotta go babe”