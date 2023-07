01:02:32

Nueva entrega del coleccionable dedicado a recordar grandes discos en directo. Turno para Aretha Franklin con su deslumbrante “Live at Fillmore West” (1971), álbum que recoge en directo sus tres noches de conciertos entre el 5 y el 7 de marzo de 1971 en la legendaria sala de San Francisco. Con el respaldo de la banda de King Curtis y la aparición estelar de Ray Charles la Reina del Soul repasó algunos de sus clásicos junto a varias versiones de éxitos del momento.

Playlist (todas las canciones del disco “Live at Fillmore West”);

(sintonía) ARETHA “Respect”

ARETHA “Love the one you’re with”

ARETHA “Bridge over troubled water”

ARETHA “Eleanor Rigby”

ARETHA “Don’t play that song”

ARETHA “Dr Feelgood”

ARETHA “Spirit in the dark”

ARETHA “Reach out and touch”