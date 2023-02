01:01:35

La escudería leridana Guerssen Records reedita dos fabulosas joyas perdidas. Por un lado el segundo álbum de RJ and the Riots, pioneros del rock'n'roll en Filipinas liderados por el emprendedor adolescente Ramón Jacinto. Este disco homónimo de 1964 descubre a una banda sorprendente para su tiempo, con cuidad sonido, composiciones propias y un gran conocimiento de lo que se cocía más allá de los mares. En segundo lugar descubrimos el único álbum de Morgen, banda de la psicodelia neoyorquina de finales de los 60, rompedores, adictivos y con un sonido afilado y poderoso.

Playlist;

(sintonía) RJ and THE RIOTS “Weightless”

RJ and THE RIOTS “Trip to Manila”

RJ and THE RIOTS “Girl nice”

RJ and THE RIOTS “Advertising man”

RJ and THE RIOTS “Fuzzed”

RJ and THE RIOTS “Susie Q”

RJ and THE RIOTS “Little Honda”

RJ and THE RIOTS “Tomorrow”

RJ and THE RIOTS “Teenstone”

RJ and THE RIOTS “Seems so hard”

MORGEN “Of dreams”

MORGEN “Welcome to the void”

MORGEN “Purple”

MORGEN “Love”