59:03

Arrancamos con los últimos lanzamientos del sello zaragozano YATC, dos reediciones de material de primera a cargo de la banda británica de R&B David John and The Mood y el soulman Jimmy Thomas. Regresa el supergrupo Master Plan (con miembros de Fleshtones y Dictators) y presentamos la última locura de Juancar Parlange, The Ostriches, un tributo al segundo álbum de The Velvet underground hecho solo con guitarras.

Playlist;

DAVID JOHN and THE MOOD “Bring it to Jerome” (1965)

DAVID JOHN and THE MOOD “I love to ser you strut” (1965)

DAVID JOHN and THE MOOD “Diggin’ for gold” (1965)

JIMMY THOMAS “Springtime” (1969)

JIMMY THOMAS “(We ain’t here lookin for) no trouble” (1969)

MASTER PLAN “What’s up with that?” (Grand cru, 2023)

MASTER PLAN “Ooh baby ooh” (Grand cru, 2023)

THE HOLLYWOOD FLAMES “Ooh baby ooh” (1957?)

THE OSTRICHES “Heres he comes now” (White Light White Heat, 2023)

ANGEL CORPUS CHRISTY “Lovedust” (Bewitched; a tribute to Luna, 2023)

FRANKIE and THE WITCH FINGERS “Work” (ZAM, 2019)

NY HED Studio presenta; JON BATISTE “The light shines brightest in the dark”

PRIVATE FUNCTION “Passion pop” (Hello Asshole, 2023)

THE GRUESOMES “Stop it, girl” (Cave-in, 2000)

KATE CLOVER “Daisy cutter” (Bleed your heart out, 2023)