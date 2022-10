01:00:11

Atípica selección musical cocinada con un poco de cumbia, sabores brasileños y ritmos latinos empapando canciones de pop psicodélico.

Playlist;

ABRAXAS “Mañana” (adelanto disco “Monte Carlo”, 2022)

TWANGUERO “Cumbia del oeste”

SONIDO GALLO NEGRO “Cumbia espantamuertos” (Cumbia salvaje, 2011)

ALLAH-LAS “Prazer em te conhecer” (Lahs, 2019)

MYSTIC BRAVES “Ponte bajo el Sol” (2019)

LITTLE JOY “Next time around” (ST, 2008)

BOOGARINS “Doce” (As Plantas Que Curam, 2013)

BONIFRATE “Museu de arte moderna” (Museu de arte moderna, 2013)

MAGIC and NAKED “Bring me the moon” (Human expression, 2017)

BIFANNAH “Capri” (Dansas liquidas, 2019)

MARCOCA “Strange Havana nights” (Silent Struggles, 2020)

BOBBY OROZA “Your love is too cold” (This love, 2019)

THE EVERYWHERES “Concede” (Dignity fever, 2016)

SMOKEY and MIHO “Tempo de amor”