58:51

Cocinamos la sesión echando a la marmita unos cuantos pildorazos con sabor a punk rock, punk pop, garage o power pop, sin mucho miramiento con las etiquetas y más atentos al efecto que producen. Buscamos cálidas, que porten buenas vibraciones y que aporten energía a la par que relajan nuestras almas.

Playlist;

THE UGLY BEATS “Count to ten”

YOUNG FRESH FELLOWS “November”

THE CYNICS “Circles arcs and swirls”

PAUL COLLINS “Go”

CYANIDE PILLS “Big mistake”

MING CITY ROCKERS “All I wanna do is waste my time with you”

PALMYRA DELRAN “Who’s been sleeping here?”

BABY SHAKES “I’ll be alright”

LUCY AND THE RATS “Lose my mind”

MUCK AND THE MIRES “Saturday let me down again”

THE BO DOGS “She’s got to go”

THE MAHARAJAS “Please leave a message”

WAU Y LOS ARRRGHS “Lo que quiero”

BRAD MARINO “Should’ve known”

THE YUM YUMS “I’m in love with not being in love with you”

THE HARD-ONS “Hold tight”

THE WARMBABIES “You are my number one”

ANC4 “I want to feel good”

THE UGLY BEATS “One down”

EVEN IN BLACKOUTS “Hey suburbia”